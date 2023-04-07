Москва, 7 апреля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ, ужесточающих наказание за государственную измену, вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом 7 апреля в Telegram-канале сообщил депутат от «Единой России», глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Duma.gov.ru Василий Пискарев

«Как и обещал, вместе с коллегами из Комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в УК РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в комитете», — написал депутат.

Пискарев добавил, что поправки предусматривают в случае пожизненного срока досрочное освобождение, но не ранее 25 лет заключения. Депутат надеется, что поправки рассмотрят в ближайшее время, так как это касается обеспечения безопасности России.

Кроме того, поправки предполагают ужесточение наказания за диверсии, терроризм и содействие ему, а также за организацию террористических организаций и участие в них.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что в Нижнем Тагиле задержали супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Их подозревают в передаче сведений об оборонном предприятии. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Государственная измена в форме шпионажа».