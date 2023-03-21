Bild: Киев готовит наступление с целью отрезать России наземное сообщение с Крымом

Берлин, , 18:35 — REGNUM Украина уже готовит контрнаступление, основными направлениями которого станут Луганск и Запорожье. С таким утверждением в беседе с германской газете Bild выступил неназванный чиновник Североатлантического альянса.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник уверен, что Киев воспользуется поставляемым в настоящее время Украине западным оружием и военной техникой (это почти 500 танков и бронетранспортёров) уже в мае.

«Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в [конфликте] не только для Украины, но и для союзников», — утверждает собеседник издания.

По его словам, Россия «справедливо предполагает», что наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) будет проходить в Луганской и Запорожской областях. При этом представитель НАТО уточнил, что целью наступления на юго-востоке станет намерение «разрушить сухопутный мост в Крым», чем прервать наземное сообщение полуострова с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в украинском конфликте в 2023 году должен произойти «некий перелом». По его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить «переговорные позиции» в попытках разрешения ситуации.

Чешский президент считает, что от Украины следует ожидать крупного наступления, однако для него Киеву нужно собрать не только огромные человеческие силы, материальные и технические ресурсы, но также и финансовые средства.