Полтавские депутаты проголосовали за снос памятников Пушкину, Ватутину и Зыгину

Полтава, Украина, , 17:28 — REGNUM Власти Полтавы решили снести памятники поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину, сообщило 7 апреля украинское издание «Общественное».

Николай Ватутин. памятник в Полтаве. © Posterrr

Решение о демонтаже приняли местные депутаты: из 28 присутствовавших на заседании членов городского совета за снос проголосовали 26.

Бюст Пушкина в Полтаве установлен в Берёзовом сквере 6 июля 1987 года. Памятник неоднократно подвергался нападению вандалов. В ноябре прошлого года на него нанесли надписи красной и белой краской.

Памятник Пушкину в Миргородском районе местные власти решили демонтировать ещё в конце прошлого года.

Установленные в центре города памятники Ватутину и погибшему при освобождении Полтавской области от нацистов в 1943 году Зыгину осквернили в очередной раз совсем недавно — в ночь с 24 на 25 марта. Их облили коричневой краской.

Местные власти не останавливает и то, что демонтаж памятников в Полтавской области обойдётся местному бюджету в 54 тысячи долларов.

Как заявляли в российском МИД, снося советские памятники, киевский режим занимается фальсификацией собственной истории. Многие из демонтированных памятников устанавливали в своё время предки тех, кто сегодня «присвоил себе право уничтожать это наследие» .

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