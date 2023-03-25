Полтава, Украина, , 17:35 — REGNUM Памятники Герою Советского Союза генералу армии времён Великой Отечественной войны Николаю Ватутину и герою обороны Полоцка генералу Алексею Зыгину в Полтаве подверглись очередному нападению вандалов. Об этом 25 марта сообщает местное издание «Полтавщина» в своём Telegram-канале.

Памятник Николаю Ватутину. Полтава Кадр из видео

На выложенных изданием фотографиях видно, что на постаментах памятников генералам Ватутину и Зыгину неизвестные нарисовали черноё краской номер так называемого закона «о декоммунизации».

В сообщении отмечается, что городские коммунальщики не спешат убирать надписи вандалов.

Как сообщало, 24 декабря 2022 года стало известно, что после того как депутаты в украинской Полтаве не поддержали предложение демонтировать памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Кроме того, неизвестные осквернили два памятника советским героям, установленные в городе. Красной краской были облиты монументы генералу Николаю Ватутину и герою обороны Алексею Зыгину.