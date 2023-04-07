Подозреваемую в убийстве военного журналиста Татарского Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»

Москва, , 17:04 — REGNUM Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), доставили в московский следственный изолятор «Лефортово». Об этом 7 апреля в своём Telegram-канале написала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва.

Камера СИЗО Richard Bistrong

«Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО «Лефортово». Здесь предлагаемая террористка проведёт весь период следствия и суда», — говорится в сообщении.

Следственный изолятор «Лефортово» (ФКУ СИЗО №2 ФСИН России) в Москве, подчинённый министерству юстиции, находится по адресу Лефортовский вал, д. 5.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в воскресенье, 2 апреля, при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

Позднее МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову. По официальной версии, девушка пронесла на творческий вечер военкора статуэтку, в которой была взрывчатка. 4 апреля Басманный суд Москвы арестовал Трепову, обвиняемую в совершении теракта, на два месяца.