Анкара, , 14:20 — REGNUM Если и дальше в вопросе зерновой сделки не будет наблюдаться никаких сдвигов, касающихся обеих частей инициативы, Россия готова работать вне её рамок. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу Kremlin.ru

Он подчеркнул, что пока российская часть соглашения не выполняется, несмотря на призывы Турции и генсека ООН Антониу Гутерриша. Лавров указал, что Запад создаёт новые сложности для финансирования, логистики и страхования экспорта российской продукции. Глава МИД отметил, что если западные страны не будут выполнять условия инициативы, тогда стоит вообще задуматься «нужна ли эта сделка».

«Тем более что наравне с этой черноморской инициативой реализуется инициатива «коридоры солидарности», которую сформулировал Евросоюз, и которая предполагает вывоз украинского зерна и многих других товаров в ЕС по земле», — пояснил глава МИД.

Лавров добавил, что для украинских товаров создана соответствующая логистика, которая работает.

«А мы будем работать, если придётся, вне рамок это инициативы. Наш экспорт в нуждающиеся страны не пострадает, это я могу вам пообещать», — заверилминистр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в ООН подтвердили продление зерновой сделки. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что Россия предупредила все стороны, что продлевает зерновую сделку на 60 дней, а не на 120, как ранее заявили турецкие СМИ и власти Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны вместо помощи нуждающимся странам пополняют свои долгосрочные запасы продовольствия, тогда как всю вину за кризисы пытается свалить на Россию.

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