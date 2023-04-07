Квебек, Канада, 7 апреля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В Канаде в результате обрушившегося на две самые густонаселённые провинции страны ледяного дождя и сильного ветра погибли два человека. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщило издание New York Post.

Виталий Тимкив/РИА Новости Ледяной шторм

По словам премьер-министра провинции Квебек Франсуа Лего, один человек погиб после того, как на него упало дерево. Другой смертельный случай был зафиксирован в восточной части провинции Онтарио — канадец погиб в результате удара упавшей ветки.

Отмечается, что из-за ледяного шторма без электричества остались чуть менее 1 миллиона человек в Квебеке и около 110 тысяч жителей Онтарио. Суммарно на две провинции приходится более половины общего населения Канады — 39 миллионов человек.

В конце марта в результате прошедшего по территории американского штата Миссисипи торнадо погиб 21 человек. По данным телеканала CNN, большинство из числа погибших находились в момент стихийного бедствия в округе Шарки. Также ураганный ветер разрушил ряд строений, а несколько тысяч человек остались без электричества.