Число погибших из-за торнадо в штате Миссисипи возросло до 21

Вашингтон, , 15:21 — REGNUM До 21 человека увеличилось количество погибших в результате прохождения торнадо по территории американского штата Миссисипи вечером 24 марта. Об этом 25 марта сообщил телеканал CNN.

Последствия торнадо Иван Шилов © ИА REGNUM

«По меньше мере 21 человек погиб после того, как вызванные торнадо штормы прокатились по [штату] Миссисипи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 человек из этого числа погибли в наиболее пострадавшем от стихийного бедствия округе Шарки, по три человека — в округах Хамфрис и Кэролл, и ещё двое — в округе Монро.

Кроме того, указывается, что ураганный ветер сорвал крыши домов и разрушил ряд строений, также тысячи людей из-за разгула стихии остались без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта из-за сильного ветра автомобильная дорога Норильск — Кайеркан — Алыкель (аэропорт) была закрыта для движения легкового автотранспорта. Также учащимся во вторую смену школьникам из-за непогоды было разрешено не приходить на занятия.