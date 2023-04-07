Колорадо, США, 7 апреля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Женщину-трансгендера, планировавшую устроить стрельбу в школе, задержала полиция в американском штате Колорадо. Об этом 6 апреля сообщает местное издание Gazette.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

Как уточняется в заявлении управления шерифа округа Элберт, 19-летний Уильям Уитворт, идентифицирующий себя как женщина по имени Лили, был арестован по подозрению в подготовке к массовому убийству. В полицию 31 марта обратилась сестра подозреваемого.

В доме Уитворта сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. Кроме того, был найден план школы в Корадо-Спрингс, где обучался подозреваемый.

Отмечается, что огнестрельное оружие Уитворт намеревался изготовить с помощью 3D-принтера. На допросе арестованный указал, что прошёл уже около трети пути к совершению массового убийства. При этом на вопрос о мотивах преступления Уитворт ответить не смог, уточнил, что «конкретных причин» у него нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в приходской школе города Нэшвилл (штат Теннесси) открыла стрельбу женщина-трансгендер. В результате происшествия погибли три педагога в возрасте около 60 лет и трое девятилетних детей.