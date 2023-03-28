Нэшвилл, , 01:59 — REGNUM В приходской школе города Нэшвилл (штат Теннесси) открыла стрельбу женщина-трансгендер. В результате происшествия погибли три педагога в возрасте около 60 лет и трое девятилетних детей, сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк.

Стрельба Lisa Roe

По одной из версии следствия следует, что мотивом планированного заранее преступления могла стать смена пола 28-летней Одри Хейл.

Нападавшую, вооружённой пистолетом и двумя автоматическими винтовками, ликвидировали сотрудники полиции.

По месту жительства женщины прошли обыски. Правоохранители обнаружили подробные планы школы, где раньше училась Хейл.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия случилась в частном учебном заведении христианской направленности. Стрелявшая по людям женщина выглядела как подросток, утверждают очевидцы ЧП. В школе, где произошла стрельба, обучаются около 200 детей.