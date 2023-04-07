Вашингтон, 7 апреля, 2023, 05:35 — ИА Регнум. В общей сложности 32% жителей США, принявших участие в недавнем опросе, одобряют переизбрание действующего американского президента Джо Байдена на пост главы государства в 2024 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Оно проводилось в марте 2023 года и охватило 1,6 тысячи человек. Предыдущий опрос, который был проведен в декабре 2022 года, показал, что в пользу Байдена на посту президента в 2024–2028 гг. выступают 36% американцев.

Также упал общий рейтинг его одобрения с 45% в декабре до 42% в марте. При этом, согласно новому исследованию, деятельность президента не одобряют 57% избирателей вместо 55% в соответствии с более ранним опросом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. 6 февраля колумнист газеты New York Times Мишель Голдберг написал статью, в которой он выразил мнение о том, что действующему президенту США не нужно выдвигаться для переизбрания.