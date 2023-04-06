Флорида, США, 7 апреля, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Пилот и три пассажира погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у берегов американского штата Флорида. Об этом 6 апреля сообщило агентство Associated Press.

Ahunt Самолёт Piper PA

По данным правоохранительных органов, самолёт малой авиации упал в воды Мексиканского залива сразу после вылета из аэропорта города Венис, в который воздушное судно прибыло накануне из города Сент-Питерсберг. В результате поисково-спасательной операции специалистам экстренных служб и водолазам удалось обнаружить обломки самолёта на глубине семи метров.

Были найдены и тела четырёх погибших: двух мужчин 60 и 64 лет и двух женщин 57 и 68 лет. Предполагается, что это были две пары супругов, один из погибших был пилотом.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении одномоторного самолёта в США, на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. В результате авиакатастрофы погиб один человек, двое получили тяжелые травмы.