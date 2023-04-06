Екатеринбург, 6 апреля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Вылет авиарейса из Екатеринбурга в Москву был задержан из-за пьяного дебоша, который устроил боец смешанного стиля и боксер Александр Емельяненко в аэропорту «Кольцово». Об этом 6 апреля сообщает новостной портал «Е1.ru».

Цитата из видео Новый бой Александр Емельяненко - Тони Джонсон / Этого не ожидал никто. Youtube.com Александр Емельяненко (справа)

Уточняется, что 41-летний спортсмен был в состоянии сильного алкогольного опьянения, вёл себя неадекватно, угрожал охраннику аэропорта, сделавшему замечание дебоширу. На место происшествия был вызван наряд полиции.

Однако сотрудники полиции не стали задерживать Емельяненко, а устроили с ним фотосессию. Отмечается, что из-за разбирательств с полицией рейс был задержан почти на полчаса, всё это время остальные пассажиры ждали, чем закончится разговор Емельяненко с полицейскими.

В итоге боксёра пустили в самолёт, но во время полёта алкоголь ему не наливали. Как отметили очевидцы, на борту Емельяненко вёл себя прилично.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России за 2022 год за дебош в аэропортах и самолётах были привлечены к уголовной ответственности 48 человек.