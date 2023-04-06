Microsoft заплатит почти $3 млн за нарушение санкций, в том числе против России

Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Компания Microsoft заплатит штраф почти в $3 млн за нарушение режима санкций, в том числе и против России. Об этом 6 апреля сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Microsoft Ben Franske

OFAC и Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США наложили совокупные гражданские штрафы на сумму $3,3 млн на Microsoft за предполагаемые и очевидные нарушения американских законов об экспортном контроле и санкциях, говорится в заявлении ведомства.

«Microsoft согласился выплатить $2 980 265,86 для урегулирования потенциальной гражданской ответственности, касающейся экспорта услуг или программного обеспечения из США в страны, подвергшиеся всесторонним санкциям, и в адрес лиц из списка блокирующих санкций или запрещенных лиц за нарушение программ санкций OFAC, связанных с Кубой, Ираном, Сирией и Украиной/Россией», — утверждает Управление по контролю за иностранными активами.

Как сообщалось ранее, 28 марта Федеральное антимонопольное ведомство Германии начало проверку компании Microsoft на предмет влияния на рыночную конкуренцию. Если будут найдены потенциальные признаки антиконкурентных практик в Microsoft, то дело будет рассматриваться на уровне Еврокомиссии.