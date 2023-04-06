Идлиб, Сирия, 6 апреля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Террористы из группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собираются с помощью ударных беспилотников провести провокационные обстрелы в Идлибе. Об этом сообщил 6 апреля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦВПС) контр-адмирал Олег Гуринов на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«По информации, полученной российским центром по примирению враждующих сторон, боевики террористической группировки «Исламская партия Туркестана», занимающие позиции в районе населенного пункта Кдура провинции Идлиб, осуществляют подготовку к проведению провокационных обстрелов по позициям сирийских правительственных сил, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении», — сказал Гуринов.

Центр по примирению враждующих сторон, заявил Гуринов, призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

По словам Гуринова, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло четыре обстрела со стороны террористов: в провинции Алеппо — два, в провинции Латакия — один, в провинции Идлиб — один. В результате артиллерийского обстрела в провинции Латакия получил ранение сирийский военнослужащий.

Как сообщалось ранее, 5 апреля террористы из «Исламской партии Туркестана» в провинции Идлиб совершили нападение на правительственные войска и пытались проникнуть на территорию, подконтрольную сирийским властям. Атаку боевиков удалось отбить. При этом было уничтожено девять террористов.