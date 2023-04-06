Москва, 6 апреля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Всемирный банк пересмотрел прогноз по изменению российского ВВП в этом году в пользу улучшения. По мнению экспертов организации, экономика страны сократится в 2023 году на 0,2%, а не на 3,3%. Об этом сообщается в опубликованном 6 апреля докладе о перспективах экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Среднесрочные перспективы роста сдержанные, поскольку доступ России к поставкам и повышающим продуктивность технологиям ограничен», — говорится в докладе ВБ.

По оценке ВБ, в прошлом году российский ВВП сократился на 2,1%, хотя в начале года организация оценивала спад в 3,5%. Теперь же банк ожидает, что в текущем году российская экономика уменьшится на 0,2%, в следующем — вырастет на 1,2%, а в 2025 — на 0,8%.