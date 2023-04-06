Донецк, , 18:59 — REGNUM В Донецке возросло количество погибших в результате обстрела украинскими военными Калининского района города. Об этом 6 апреля сообщили в управлении Следственного комитета по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спасатели на месте разрушенного здания в результате обстрела со стороны ВСУ на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка © РИА Новости / Валерий Мельников

По данным ведомства, из-за действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) девять человек погибли, ещё семь получили ранения. Ранее сообщалось о четырёх погибших.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

В СК добавили, что ВСУ атаковали город из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. По данным экстренных служб, удар был нанесён по гражданской автомобильной базе.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что семьям погибших окажут необходимую помощь

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в СЦКК, огонь по Калининскому району украинские военные открыли в 16:50 (совпадает с мск) 6 апреля со стороны Константиновки. Всего было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, после обстрела произошло автоматическое отключение электроснабжения Калининского района, было обесточено 12 трансформаторных подстанций.