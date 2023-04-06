Донецк, , 18:07 — REGNUM При обстреле Калининского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости.

Последствия обстрела Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Под удар попал автопарк, все погибшие ― мирные жители.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), огонь по Калининскому району украинские военные открыли в 16:50 (совпадает с мск) со стороны Константиновки.

Всего было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня.

«Шумно в районе городского ГАИ. В результате автоматического отключения в Калининском районе обесточено 12 трансформаторных подстанций», ― написал в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 апреля украинские войска 23 раза обстреляли территорию ДНР. Всего было выпущено 136 единиц различных боеприпасов. Под огонь украинских войск попали районы шести населённых пунктов ДНР: Пантелеймоновка, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Никольское.

В результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили два гражданских лица в Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобождённом Никольском.

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