Москва, 6 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В ставропольском министерстве культуры ИА REGNUM заявили, что пока вопрос об отмене концерта рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) не стоит. Скандал вокруг концерта в Ставрополе начался после жалоб местных активистов, потребовавших отменить мероприятие из-за позиции артиста по спецоперации на Украине.

Кадр из интервью для RTVI Баста

В региональном министерстве культуры рассказали, что узнали о предстоящем концерте рэпера только после поступивших обращений. В ведомстве не слышали ни о концерте на стадионе «Динамо», ни о скандальном интервью исполнителя Анастасии Ивлеевой.

«К нам поступили сразу два обращения об отмене концерта. Также в ведомстве известно, кто провоцирует и рекомендует жителям писать обращения в Минкульт Ставропольского края. Мы посмотрели этот отрывок из интервью, но пока никаких комментариев по существу дать не можем, нужно сначала разобраться в ситуации. На данный момент вопрос об отмене концерта Басты не стоит», — заявила ИА REGNUM помощник министра культуры Ставропольского края Майя Лезговко.

6 апреля стало известно, что местные активисты потребовали отменить концерт Басты на стадионе, запланированный на 8 июня. Инициатором такой акции стал местный журналист Денис Князев, работающий на ГТРК Ставрополье, который разместил посты с призывами в своих соцсетях и Telegram-канале. Свои требования журналист обосновал неосторожными высказываниям Вакуленко во время интервью Анастасии Ивлеевой. Рэпер на вопросы об отъезде из страны и о сложившейся ситуации с СВО ответил:

«Ну смотрим кино дальше. А о переезде. Я размышлял, что куда-то поеду, но куда мне ехать — у меня работает большое количество людей. Я с этой землей связан и не могу отсюда уезжать надолго. Как бы не было тяжело и сложно. У меня есть друзья, которые сидят в Лос-Анджелесе и говорят, что там круто. Ну да — там круто. Короче я могу сказать, что я здесь. Моя жена сказала, что никуда не поедет и точка», — пояснил свою позицию в интервью Баста.

Автора обращения возмутило, что Баста готов уехать из страны, но его держат лишь его сотрудники и жена, которая против переезда. В разговоре с ИА REGNUM автор обращения журналист Денис Князев рассказал, что боится угроз после публикации с призывами отмены концерта.

«Подобные заявления не делают чести артисту, зарабатывающему в России. Что именно гражданин Вакуленко называет «кино» — обстрелы Донбасса, пытки и расстрелы наших военных в плену, травлю православных в Киеве или теракты? Боюсь, что после того, как станет известно, что я автор обращения, могут посыпаться угрозы в мой адрес», — считает автор обращения.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что тур певицы Дианы Арбениной может оказаться под угрозой отмены. Вслед за Чебоксарами второй за день город анонсировал отмену концерта артистки, которую заподозрили в осуждении СВО. Представитель пятигорского дома культуры, где должно было состояться выступление Арбениной и группы «Ночные снайперы», рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что запланированный на 8 июня концерт в ДК «София» в Пятигорске отменён.