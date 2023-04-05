Вслед за Чебоксарами концерт Арбениной отменили в Пятигорске

Москва, , 16:35 — REGNUM Тур певицы Дианы Арбениной может оказаться под угрозой отмены. Так, вслед за Чебоксарами второй за день город анонсировал отмену концерта артистки, которую заподозрили в осуждении СВО. Представитель пятигорского дома культуры, где должно было состояться выступление Арбениной и группы «Ночные снайперы», рассказал ИА REGNUM, что запланированный на 8 июня концерт отменён. Причины он назвать отказался.

Диана Арбенина © Владимир Песня/РИА Новости

«Концерт Дианы Арбениной в ДК София не состоится, площадка поставила мероприятие на отмену. Сейчас решаются организационные вопросы и технические моменты с представителями со стороны артистки. Я не могу вам сказать, кто принял такое решение и по какой причине, просто поступила команда концерт отменить», — заявил представитель ДК София в Пятигорске.

Афиша мероприятия уже исчезла с сайта ДК, но билеты на фантомный концерт всё ещё можно приобрести на других сайтах.

В Управлении культуры администрации Пятигорска ИА REGNUM рассказали, что решение было принято лично мэром города.

«Решение отменить концерт Дианы Арбениной было принято администрацией города Пятигорска, в том числе мэром города Дмитрием Ворошиловым», — сообщила начальник Управления культуры Ольга Коршева.

5 апреля мэр города Чебоксары Денис Спирин в своем Telegram-канале сообщил, что концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменён. По словам градоначальника, певицу и организаторов концерта уже уведомили об отмене.

Скандал вокруг певицы из-за её размытой позиции по поводу СВО начался в 2022 году. В апреле того года у Арбениной вышла песня под названием «Не молчи». Слушатели заметили, что композиция явно критикует военные действия. Сама певица о своей позиции относительно событий вокруг Украины предпочитает открыто не говорить.

На данный момент концерты Арбениной отменены в четырёх городах из десяти заявленных в туре певицы. Речь идёт о Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске и Тольятти.