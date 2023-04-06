Москва, 6 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с главами новых регионов отметил, что РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к россиянам, но и к своим собственным гражданам.

Пресс-служба Кремля 23-04-06 17.36.17

«К сожалению, мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим, — сказал Путин во время беседы с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Кроме того, рассказал президент, совсем недавно ему доложили о том, как на одном из участков соприкосновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 300 снарядов по месту, где находились 14 украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Из изложенных обстоятельств Путин сделал вывод, что ВСУ своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко.

Президент поведал, что российские военные намеревались вывезти плененных из зоны боевых действий. Но противник их уничтожил, положив в одно место 300 снарядов. «К сожалению, наши ребята пострадали», — пояснил российский президент.

По словам Путина, украинские силы нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим.

«Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», — подчеркнул глава государства. В ДНР была усилена работа систем ПВО, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза, отметил Денис Пушилин.

Говоря о гражданских делах, Пушилин сообщил, что уже начали заполнять новый водовод, который позволит снабдить жителей Донецкой Народной Республики водой.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 6 апреля президент РФ Владимир Путин обозначил задачу, стоящую перед военными: обстрелов Донбасса не должно быть. Пушилин заявил, что «ребята делают всё возможное и невозможное». Также на встрече отмечалось, что в новых регионах России планируется строительство новых участков железной дороги.