Москва, 6 апреля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Послом России в Туркмении назначен Иван Волынкин. Текст указа президента Владимира Путина опубликован 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Нина Зотина/РИА Новости Иван Волынкин

«Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Туркменистане», — говорится в документе. Указ подписан сегодня, 6 апреля.

Также опубликован указ президента об освобождении Александра Блохина от обязанностей посла в республике.

Волынкин имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2013–2018 гг. являлся послом России в Армении, с июня 2018 года возглавлял консульский департамент МИД РФ.

4 апреля Путин назначил на должность посла России в Италии Алексея Парамонова. Сергей Разов был освобождён от обязанностей российского посла в этой стране.