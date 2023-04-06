Париж, 6 апреля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрона призвал не допустить использование ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом 6 апреля сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Франция разделяет желание [КНР] о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

К тому же, французский лидер высказался против размещения атомного оружия за пределами обладающих им стран, «особенно в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Эммануэль Макрон в ходе своего рабочего визита в Пекин заявил, что Китай, по его мнению, может способствовать урегулированию украинского кризиса, используя хорошие связи с Россией. По его мнению, последнее может сыграть важную роль в разрешении этого кризиса.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по Украине. Он отметил, что Китай в этом вопросе намерен продолжать стремление к продвижению мирного диалога и политического урегулирования этой ситуации.