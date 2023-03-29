Mash: российские военные отразили попытку диверсантов ВСУ прорваться в Брянскую область

Брянск, , 13:20 — REGNUM Украинские диверсанты совершили попытку прорваться на двух пикапах в Брянскую область через деревню Ломаковка. Об этом 29 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, на границе диверсанты столкнулись с российскими военными, которые отразили попытку прорыва.

Отмечается, что один из пикапов был уничтожен артиллерийским огнём, второй развернулся и покинул приграничную зону. По предварительной информации, в ходе боестолкновения были убиты восемь диверсантов ВСУ.

В результате атаки пострадавших и повреждений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Брянской области была совершена атака украинских диверсантов, которые убили двух человек. Ещё двое получили ранения, в том числе 10-летний мальчик Фёдор Симоненко. Российские власти признали произошедшее терактом.