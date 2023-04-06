В Кремле не обсуждают отмену моратория на смертную казнь
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос отмены моратория на смертную казнь
Москва, 6 апреля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 апреля заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в стране не поднимался.
Иван Шилов ИА REGNUM
Смертная казнь
По словам Пескова, в Кремле нет позиции по данному вопросу.
«В разные периоды он поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счёт не принималось», — сказал Песков.
Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к Конституционному суду с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.