Москва, 6 апреля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 апреля заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь в стране не поднимался.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

По словам Пескова, в Кремле нет позиции по данному вопросу.

«В разные периоды он поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счёт не принималось», — сказал Песков.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к Конституционному суду с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.