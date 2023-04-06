Москва, 6 апреля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Российская сторона не отказывается от урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём, но с учётом новых территориальных реалий после вхождения в состав страны новых регионов, написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта», — заявил политик.

При этом Слуцкий отметил, что любые переговоры с украинской стороны в будущем возможны только при учёте изменённых в ходе специальной военной операции территориальных реалий.

По его словам, вошедшие в состав России ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области неоспоримо являются неотъемлемой частью государства.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече глав стан НАТО в Брюсселе заявил о необходимости разрешения кризиса на Украине путём мирных переговоров. При этом украинская сторона, как сообщалось ранее, неоднократно отвергала любые предложения о завершении конфликта путём дипломатии.