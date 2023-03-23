* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, , 17:55 — REGNUM Двое боевиков батальона «Азов»* Национальной гвардии Украины приговорены к большим срокам заключения. Такое решение вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 марта сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Андрея Найдёна и Данилу Коленова признали виновными по «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой»), частью 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»).

Как было установлено в суде, в марте 2022 года боевики батальона, находясь в цокольном этаже одного из домов в Мариуполе, в целях устрашения и уничтожения мирного населения ДНР расстреляли из автоматов двух мирных граждан. Всего они произвели по ним не менее 25 выстрелов. Мужчины от полученных огнестрельных ранений скончались.

В итоге суд приговорил Найдёна и Коленова к 25 годам лишения свободы каждого в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил, что всех неонацистов из «Азова»* нужно судить за совершённые преступления в Донецкой и Луганской Народных Республиках, где нет запрета на применение смертной казни.

В марте в ДНР и ЛНР трое украинских военнослужащих были осуждены за преступления, совершённые в отношении мирных граждан. Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы на срок от 8,5 года до 18,5 лет.

«Азов»* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ