Курск, 6 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Мобилизованных Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова осудили за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в рамках спецоперации. Приговор вынес Курский гарнизонный военный суд. Об этом 6 апреля со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Мобилизованным было предъявлено обвинение по статье о неисполнении приказа командира, отказе от участия в военных или боевых действиях, «если этот отказ повлек тяжкие последствия». Отмечается, что своими действиями они «подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования».

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Как следует из материалов уголовного дела, Дегтярев и Селиванов поступили в армию в ходе частичной мобилизации в конце сентября. В ноябре они отказались выполнить приказ командира и отправиться к местам выполнения спецзадач, о чём подали рапорты. Приговор был вынесен 22 декабря. Мобилизованным дали по три года колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Одинцовский гарнизонный военный суд признал бывшего мобилизованного Александра Лешкова виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации и приговорил его к 5,5 года лишения свободы.

В феврале избившему офицера в парке «Патриот» был вынесен новый приговор. Решением 2-го Западного окружного военного суда ему ужесточили наказание до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.