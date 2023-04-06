Каракас, 6 апреля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Число задержанных в рамках проводимого властями Венесуэлы антикоррупционного расследования возросло до 51 человека. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Число задержанных увеличилось до 51 [человека]. Возможно, будут новые задержания, потому что в ходе расследования мы допросили несколько подозреваемых и они сознались, раскрыв данные о новых участниках», — сказал генеральный прокурор в ходе пресс-конференции.

Ранее Тарек Вильям Сааб сообщал, что полицейским в рамках расследования удалось арестовать 42 человека, связанных с коррупционными схемами, направленными на хищение национальной экономики и нанесение вреда обществу.

Антикоррупционное расследование в Венесуэле началось в середине марта после задержания ряда государственных служащих. Тогда же президент страны Николас Мадуро пообещал очистить государственную нефтегазовую компанию PDVSA от коррупции.