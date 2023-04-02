Каракас, , 11:37 — REGNUM В Венесуэле полицейские задержали 42 человека в рамках антикоррупционного расследования, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

Полиция Венесуэлы © DPA/TASS

«Удалось арестовать 42 человека, связанных с различными коррупционными схемами, направленными на хищение… национальной экономики и нанесение вреда обществу», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта правоохранители Венесуэлы арестовали почти два десятка высокопоставленных чиновников, судей и мэров в рамках антикоррупционной операции.

Тогда председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес выразил уверенность, что эта цифра будет расти, так как расследование только начинается.