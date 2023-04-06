Курс доллара на Мосбирже впервые с 18 апреля 2022 года превысил 80 рублей
Москва, 6 апреля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В ходе торгов на Мосбирже курс доллара США впервые с 18 апреля 2022 года превысил отметку 80 рублей. Это 6 апреля следует из данных торгов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Доллар
По информации торговой площадки, по состоянию на 09:17 мск курс доллара вырос на 0,22%, составив 80,01 рубля, а к 09:22 за доллар давали 80,07 рубля.
В то же время курс евро подрос на 0,19% и составил 87,45 рубля, курс юаня увеличился на 0,43%, до 11,627 рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на открытии торгов на Мосбирже курс доллара США снизился до 79,41 рубля. Курс евро на тот момент подрос до 87,26 рубля за единицу.