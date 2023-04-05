Москва, 6 апреля, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Россия готовит к отправке нуждающимся странам две новые партии удобрений, которые были заблокированы в европейских портах, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Он напомнил, что ранее РФ уже занималась такими поставками и отправила подобную партию удобрений в Малави.

«Речь идет о 262 тысячах тонн российских удобрений, которые были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов… Где-то в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений. Сейчас еще две партии готовятся и будут отправлены», — сказал замглавы ведомства в интервью RT.

По его словам, подготовка заняла большое время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном соблюдении основных требований Москвы, чтобы продовольствие и удобрения поступали нуждающимся странам Африки, а не направлялись в Европу.

4 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что вторая часть зерновой сделки пока не была выполнена, несмотря на заявления ООН о том, что организация якобы старается улучшить экспорт продовольствия и удобрений из РФ.