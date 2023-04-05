Москва, 5 апреля, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Возгорание электрочайника стало причиной пожара в здании Минобороны в центре Москвы. Об этом 5 апреля сообщили ТАСС в экстренных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что причиной пожара на третьем этаже здания Минобороны, расположенного в центре Москвы, на улице Знаменке, стало возгорание бытового прибора — чайника. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации открытого горения в здании Министерства обороны в Москве. Пожару был присвоен повышенный (второй) номер сложности из пяти существующих. Предварительной причиной пожара был назван аварийный режим электросети.