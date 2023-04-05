Москва, 5 апреля, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале–марте Всемирного фестиваля молодежи.

Станислав Красильников/ТАСС Молодежь

Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, определить источники финансирования и оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.

Председателем оргкомитета Путин назначил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также он возглавил президиум оргкомитета.