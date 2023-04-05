Москва, 5 апреля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Представители России в ходе 57-го раунда Международных женевских дискуссий (МЖД) указали на то, что западные страны пытаются втянуть Грузию в росийско-украинский конфликт. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба МИД.

Kulumbegashvili Tamuna/XinHua/Global Look Press Грузинские военнослужащие

«Отдельно акцентировали неприемлемость непрекращающихся попыток «коллективного Запада» перенести с Украины в Закавказье логику конфронтации, что выражается в провокационных призывах к Тбилиси открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии», — говорится в сообщении.

Российская сторона отметила опасность такого подхода и призвала сопредседателей МЖД оперативно отреагировать на это. Кроме того, представители России, Абхазии и Южной Осетии потребовали прекратить политизировать данную переговорную площадку и отменять раунды переговоров.

Следующая встреча в формате МЖД назначена на июль 2023 года.

Дискуссии в Женеве проходят с 2008 года в Закавказье с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии и США. Посредниками выступают ООН, ЕС и ОБСЕ. Это единственная платформа диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что США, ЕС и Британия настойчиво добиваются от руководства Грузии открытия «второго фронта» России. Он отметил, что это происходит из-за того, что «ситуация на поле боя» не в пользу Киева.

О том, что от Тбилиси добиваются вступления в конфликт с Россией, также неоднократно заявлял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он пообещал, что, пока у власти находится партия «Грузинская мечта», подобного не случится.