Конгрессмен США Маккол назвал условие для поставки Украине истребителей F-16

Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Тема передачи Украине американских истребителей F-16 по-прежнему обсуждается, заявил глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол 26 февраля в интервью телеканалу ABC News.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в случае «достаточного давления» со стороны как демократов, так и республиканцев в парламенте, может быть принято положительное решение Вашингтона о поставках. Сам конгрессмен отметил, что считает обоснованным требование направить Украине истребители и ракетные комплексы ATACMS.

Кроме того, он выразил мнение, что, если ВСУ получат «правильное» вооружение, то США не понадобиться слишком долго поддерживать Киев в рамках конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля телеканал CNN передал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить Вашингтону список вооружений, в которых нуждаются ВСУ. Он добавил, что в перечне есть и истребители F-16.

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