Брюссель, 5 апреля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Чехия поддерживает стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. Об этом 5 апреля в Брюсселе журналистам заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщил чешский телеканал ČT24.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы, безусловно, поддерживаем стремление Украины стать членом НАТО. Но это не тот шаг, который автоматически решил бы проблему Украины», ― указал глава внешнеполитического ведомства.

Он считает, что сейчас странам-членам альянса необходимо сосредоточиться на увеличении помощи Киеву, включая финансирование на военную технику и «нелетальное» снаряжение.

Глава МИД добавил, что политики некоторых стран в Брюсселе заговорили о том, что НАТО должно успокоить Киев относительно перспективы вступления. По его словам, многие страны восточного крыла альянса не хотят отказываться от идеи скорейшего вступления Украины после окончания конфликта, однако некоторые государства настаивают на более постепенном подходе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский объявил, что подписал заявку на вступление Украины в НАТО. Как сообщила в апреле 2023 года газета Financial Times, ссылаясь на чиновников альянса, в Брюсселе до сих пор игнорируют заявку Киева, так как не готовы ни принять Украину, ни укреплять с ней отношения.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО.