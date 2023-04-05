Москва, 5 апреля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Поддержка Америкой государственного переворота на Украине привела к деградации отношений между Россией и США. Об этом 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Не могу не сказать, что использование США поддержки цветных революций, поддержки госпереворота в Киеве привело к сегодняшнему кризису на Украине и внесло вклад в деградацию отношений РФ и США», — сказал президент.

При этом он отметил, что Россия всегда выступала за равноправные отношения с Америкой, и этот принцип остаётся по сей день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не собирается отдельно встречаться с послом США Линн Трейси в кулуарах или после церемонии вручения верительных грамот.

Также ранее в среду, 5 апреля, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день Россия и США уже прошли период холодной войны и находятся в стадии горячего конфликта. Он уточнил, что США вовлечены в гибридную войну с Россией по различным направлениям.