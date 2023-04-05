Москва, 5 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день в мире накопилось много противоречий и сложилась непростая ситуация. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии выручения верительных грамот в Кремле.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному, продуктивному взаимодействию государств», — сказал он.

Путин уточнил, что рассчитывает, что деятельность посольств государств, чьи верительные грамоты он примет во время церемонии, будет способствовать развитию их сотрудничества с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не собирается отдельно встречаться с послом США Линн Трейси в кулуарах или после церемонии вручения верительных грамот.

Также ранее в среду, 5 апреля, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день Россия и США уже прошли период холодной войны и находятся в стадии горячего конфликта. Он уточнил, что США вовлечены в гибридную войну с Россией по различным направлениям.