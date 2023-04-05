Киев, 5 апреля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что, в случае угрозы потери личного состава украинских войск в Артёмовске из-за взятия в окружение, будут приняты «правильные решения». Он заявил об этом 5 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Валентин Спринчак/ТАСС Артёмовск

По утверждению Зеленского, для него в этой ситуации главным будет возможность сохранить украинских военных.

«И, если будет… опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта глава минобороны США Ллойд Остин озвучил позицию американских властей относительно ситуации с Артёмовском. По его словам, Вашингтон оставляет президенту Украины Владимиру Зеленскому самому решать, как быть с этим населённым пунктом, но при этом считает, что «потеря города не будет означать поражение Киева».