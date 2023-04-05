Москва, 5 апреля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённые силы Украины понесли около 120 военных на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Боевая работа танкистов ВС России в зоне СВО

По его словам, за прошедшие сутки на купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Западной» группировки войск нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

На краснолиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка в ЛНР, Масютовка и Першотравневое в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 4 апреля, в Минобороны заявили, что Вооружённые силы России уничтожили на краснолиманском направлении до 225 военнослужащих ВСУ. Позиции противника в районе населённых пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР были поражены при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр».