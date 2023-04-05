Мелитополь, 5 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться с массированных артиллерийских обстрелов и атак беспилотников-камикадзе. Об этом 5 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я думаю, подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядов и ракет из РСЗО типа HIMARS и так далее. После чего — удары дронами-камикадзе с технологией FPV — то есть управляемыми, точными. Затем уже, только тогда включатся бронетехника и пехота. Примерно такой сценарий», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогов отметил, что последние действия врага свидетельствуют о его намерении начать контрнаступление, и добавил, что ВСУ уже делают попытки «прощупать слабые места» обороны в Запорожской области с помощью разведки боем, также стали более активно работать диверсионно-разведывательные группы противника.

«Прощупывают путём интенсивных и прицельных обстрелов нашу реакцию, как быстро срабатывает ПВО и так далее», — пояснил глава движения «Мы вместе с Россией».

При этом он уточнил, что украинские войска накопили достаточное для контрнаступления количество артиллерийских боеприпасов, техники и живой силы, а также доставили в регион много горюче-смазочных материалов.

«Это говорит о том, что эта техника стоять не будет, она будет двигаться», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов заявил, что группировка вооружённых формирований Украины закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Он отметил, что украинские войска приготовились и ждут приказа о его начале.