Москва, 5 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил со своим коллегой из Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым вопросы согласованной оборонной политики и двустороннего военно-технического сотрудничества. Об этом 5 апреля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Владислав Тимофеев/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Александр Фомин

«В Москве проведены российско-казахстанские консультации по согласованию оборонной политики под руководством заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество», — сказали в ведомстве.

Также в Минобороны уточнили, что на переговорах состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Были обсуждены вопросы текущего состояния российско-казахстанского взаимодействия в военной и военно-технической сферах, определены перспективы дальнейшего сотрудничества. Договорённости закреплены подписанием протокола.

Предыдущая встреча заместителей министров обороны России и Казахстана прошла 13 августа 2022 года. На ней были обсуждены вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе.