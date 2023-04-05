Москва, 5 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Пока не стоит рассчитывать на создание единой валюты для международных расчётов между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом 5 апреля заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский на площадке клуба «Валдай», сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Тема дискуссий клуба посвящена обсуждению монополии доллара США и возможностей с ней покончить. Биричевский отметил, что валюту БРИКС пока обсуждать преждевременно.

«Можно ли даже в среднесрочной перспективе говорить о единой валюте БРИКС? Я бы не стал», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в июне 2022 года на встрече с участниками Делового форума БРИКС сообщил, что есть планы создать международную резервную валюту на основе корзины валют стран, входящих в это объединение. Он отметил, что в целом разрабатываются альтернативные механизмы международных расчётов.