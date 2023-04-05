Москва, 5 апреля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Государственная дума может 11 апреля принять закон, который полностью запретит использование вейпов несовершеннолетними. Об этом 5 апреля на пленарном заседании палаты заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних», — сказал он.

Председатель Госдумы добавил, что этот запрет коснётся, помимо никотиносодержащих вейпов, частичный запрет на которые уже введён, всех подобных устройств. Кроме того, Володин уточнил, что также законом может быть запрещена реклама вейпов и размещение их на полках магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов. Также оно сформирует свою позицию по нему.