ДНР, 5 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Российские войска могли бы быстрее освободить Артёмовск (украинское название — Бахмут), однако не спешат брать город под контроль. Об этом в интервью YouTube-каналу PolitWera заявил военный корреспондент Марат Хайруллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Он пояснил, что сейчас российские военные не заинтересованы в молниеносных рывках, перед ними стоит иная задача — перемолоть резервы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и удержать ровную линию фронта. По его словам, наступление в Артёмовске замедлили специально, чтобы украинское командование стянуло побольше сил к городу.

«Сейчас надо перемолоть эти все резервы, которые они (ВСУ ― Прим. ред.) вытягивают. Им создают постоянно такое перенапряжение на некоторых участках фронта, чтобы они туда бросали все новые и новые резервы для удержания», — указал эксперт.

Журналист также оценил ситуацию в Артёмовске для Киева как «катастрофу», когда необходимо в бой посылать свои лучшие резервы.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики американского Института изучения войны (ISW) признали продвижение российских военных в центральной части города Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР). По их словам, представителям ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться в центре Артёмовска и взять под контроль городскую администрацию.

Как заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в настоящее время подразделения Вооружённых сил Украины не выводят войска из Артёмовска, пока «противник не получил соответствующего приказа».