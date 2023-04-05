Чертковский район, Ростовская область, 5 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом на федеральной трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области увеличилось до 12 человек. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ведомстве отметили, что пострадавшие сами обратились за помощью в медицинские учреждения.

«В результате ДТП в Чертковском районе за медицинской помощью обратились 12 пострадавших. Им проведут необходимые лечебно-диагностические мероприятия в центральной районной больнице Миллеровского района…» — говорится в сообщении минздрава.

Ранее в Telegram-канале Главного управления МЧС по Ростовской области сообщалось, что в автобусе на момент дорожно-транспортного происшествия находились 32 пассажира. В результате аварии два человека были госпитализированы.