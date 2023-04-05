Москва, 5 апреля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия и США уже прошли период холодной войны и находятся в стадии горячего конфликта. Об этом 5 апреля заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире радиостанции Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Я думаю, мы этот период [холодной войны], что называется, уже проехали. Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Рябков уточнил, что США вовлечены в гибридную войну с Россией по различным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков допустил, что договор России и США о сокращении наступательных вооружений обречён в связи с враждебной политикой Вашингтона. Он добавил, что договор о СНВ может быть восстановлен только в случае готовности Штатов к изменению враждебного курса по отношению к России.