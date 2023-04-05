Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, в котором, по предварительным данным, находились 32 пассажира. Об этом 5 апреля сообщило региональное МЧС в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что авария произошла в Чертковском районе Ростовской области на 813-м километре федеральной трассы М-4 «Дон».

«В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом Москва — Ставрополь в южном направлении, опрокинулся», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в транспортном средстве находились 32 пассажира. Два человека госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля при столкновении двух автомобилей в Саратовской области погиб подросток. Ещё два человека были госпитализированы.