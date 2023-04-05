Таллин, 5 апреля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Эстонским регулятором заблокирован доступ к порталам, с помощью которых можно было смотреть запрещённые в Евросоюзе российские телеканалы. Об этом 5 апреля сообщил портал Delfi. ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Департамент защиты прав потребителей и технического надзора оповестил поставщиков интернет-услуг о блокировке 53 доменов, с помощью которых можно было просматривать подпадающие под санкции российские телеканалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по утверждению регулятора, это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии.

При этом уточняется, что рамках обеспечения санкционных мер регулятором был ограничен доступ в общей сложности к 195 сайтам и 51 телеканалу, якобы содержащим враждебную пропаганду.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта было прекращено действие соглашения между правительствами России и Эстонии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Эти договорённости были письменно оформлены в Москве в июне 1999 года.